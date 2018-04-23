” السعودية للكهرباء ” تكشف حقيقة ” فصل موظفيها تعسفيا “
انتشرت الأيام الماضية، أنباء عن قيام الشركة السعودية للكهرباء، بفصل عدد من موظفيها تعسفياً.
وردَّت الشركة، على هذه الأنباء بأنهم لا يستطيعون القيام بذلك سواء من الناحية الأخلاقية أو المهنية أو القانونية.
وأشار نائب الرئيس للاتصال والعلاقات العامة في الشركة، حمود الغبيني، إلى أن الشركة تبنَّت برنامج المواءمة الذي يتيح سنويا خيار التقاعد لـ3000 موظف، من أصل 40 ألف يعملون فيها.
وأوضح ” الغبيني ” ، أن برنامج التقاعد المبكر تم تفسيره على غير حقيقته، واعتبرا مروجي الشائعات الأمر بأنه تسريحاً للموظفين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9802 ] نشر منذ 23 دقيقة
شركة الكهرباء فيها فساد كبير جدا جدا
اين هيئة مكافحة الفساد عنهم
الكهرباء تفصل السعوديين وتعين اجانب