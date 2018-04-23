جامعة بيشة تفتح باب التعاون على الوظائف الأكاديمية للعام الجامعي المقبل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة بيشة عن فتح باب التعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي المقبل 1439-1440هـ، بغرض سد احتياج الكليات في مختلف التخصصات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد بن عبدالله القرني، عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، أنه سوف يتم إطلاق برنامج ” تعاون ” خلال الأيام المقبلة، عبر البوابة الإلكترونية للعمادة، ليتم استقبال طلبات التعاون عن طريقها، وذلك بهدف توحيد إجراءات التقديم واختيار المتعاونين، ويشمل التعاون ” الذكور والإناث ” .

ولفت ” القرني ” ، إلى أن هناك عدة عناصر للمفاضلة بين المتقدمين، تعتمد على المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى، فضلًا عن حصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.

وأشار ” القرني ” ، إلى أنه على راغب التعاون، إدخال بياناته من خلال البرنامج، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وذلك قبل أن تقوم لجنة الفرز بمراجعة الأوراق وإرسال أسماء المرشحين، وفقًا للضوابط المحددة في دليل التعاون للكليات، وذلك لإجراء المقابلات واستكمال الإجراءات اللازمة لعملية التعاون.

ودعا عميد شؤون أعضاء هية التدريس، الراغبين في التقدم لتلك الوظائف، للاطلاع على دليل التعاون الذي سيكون متاحًا عبر موقع العمادة الإلكتروني، والموضح في الرابط التالي:هنا