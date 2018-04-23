6 % نسبة التراجع في الحوادث بالطرق البرية لشهر مارس

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة النقل عن تراجع معدلات الحوادث في الطرق البرية خلال شهر مارس، وذلك بالرغم من زيادة الرحلات بنسبة 21.7%.

وتراجعت نسبة الحوادث بقيمة 6% خلال شهر مارس الماضي، بينما بلغت الرحلات 56 مليون رحلة؛ حيث ازدادت عن شهر فبراير الذي يسبقه والذي سجل 46 مليون رحلة.

ومن الجدير بالذكر، إنه يرجع ذلك الانخفاض إلى استحداث معيار جديد لتقدير مستويات الخدمة على الطرق، من خلال تحليل نسبة الحجم إلى السعة وسرعة المركبات على وصلات الطرق الحرة الأساسية، بالإضافة إلى زيادة عدد وحدات التعداد المروري، وربط تقارير الحوادث بالعدادات المرورية والعلامات الكيلومترية ونظام ” ساهر ” .