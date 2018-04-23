أطباء مستشفى الأسياح ينقذون ” ثمانيني ” توقف قلبه فجأة

سعيد العجل(صدى):

بفضل الله ساهم التدخل السريع من أطباء قسم الطوارئ في مستشفى الأسياح العام في إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر ثمانين عاما، كان قد سقط فجأة داخل القسم أثناء مراجعته للطوارئ؛ وعلى الفور تم إدخاله غرفة الإنعاش حيث أجرى له الفريق الطبي كشف طبي سريع بين توقف القلب والتنفس لديه وتم اجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح له ، الأمر الذي مكّنه من العودة إلى الحياه حيث تم تثبيت أنبوب التنفس الصناعي وقرر الأطباء تنويمه لمدة يومين بقسم العناية المركزة وفق الخطة العلاجية لحين إستقرار حالته وتحويله لمركز الأمير سلطان لطب وجراحه القلب للمتابعة .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق ” صحة ” الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

وأبانت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر جوجل .

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.