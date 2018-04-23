نهاية مروعة لشاب ذهب لذبح زوج عشيقته داخل منزله

القاهرة(صدى):

لقي شاب مصري مصرعه بطريقة مروعة ، أثناء قتله لزوج عشيقته داخل منزله ، عقب الاتفاق معها على الجريمة لنشوب خلافات بينهما .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية بلاغاً يفيد بسقوط شاب غريب من شرفة إحدى المنازل ، ما أسفر عن وفاته في الحال .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث حيث تبين أن صاحب المنزل مٌصاب بطعنات نافذة بالصدر والبطن ، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى ، وكشفت التحريات أن الشاب الذي سقط من الشرفة ، هو من قتله .

حيث أكد نجل المتوفي ، أن الشاب قام بالتسلل إلى المنزل وقتل والده وعندما سمع الجيران صراخه ، جاؤا مٌسرعين إلى المنزل فحاول الشاب الهروب قبل أن يمسكوا به ، فقام القفز من النافذة إلا أن قدمه انزلقت فسقط في المسقط المطل عليه الشرفة ما أسفر عن وفاته .

وعقب التحقيق في الواقعة توصلت الشرطة أن زوجة المتوفي هي المسئولة عن الجريمة ، وبضبطها اعترفت بأتفاقها مع الشاب المتوفي بأن يقتل زوجها لوجود خلافات بينهما ، وفي يوم الجريمة توجهت لمنزل عائلتها لعدم الشك بها .