نهاية مروعة لشاب ذهب لذبح زوج عشيقته داخل منزله
لقي شاب مصري مصرعه بطريقة مروعة ، أثناء قتله لزوج عشيقته داخل منزله ، عقب الاتفاق معها على الجريمة لنشوب خلافات بينهما .
وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية بلاغاً يفيد بسقوط شاب غريب من شرفة إحدى المنازل ، ما أسفر عن وفاته في الحال .
على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث حيث تبين أن صاحب المنزل مٌصاب بطعنات نافذة بالصدر والبطن ، وتوفي قبل نقله إلى المستشفى ، وكشفت التحريات أن الشاب الذي سقط من الشرفة ، هو من قتله .
حيث أكد نجل المتوفي ، أن الشاب قام بالتسلل إلى المنزل وقتل والده وعندما سمع الجيران صراخه ، جاؤا مٌسرعين إلى المنزل فحاول الشاب الهروب قبل أن يمسكوا به ، فقام القفز من النافذة إلا أن قدمه انزلقت فسقط في المسقط المطل عليه الشرفة ما أسفر عن وفاته .
وعقب التحقيق في الواقعة توصلت الشرطة أن زوجة المتوفي هي المسئولة عن الجريمة ، وبضبطها اعترفت بأتفاقها مع الشاب المتوفي بأن يقتل زوجها لوجود خلافات بينهما ، وفي يوم الجريمة توجهت لمنزل عائلتها لعدم الشك بها .
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 26 دقيقة
ي للطيف ؟؟؟
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1281 ] نشر منذ 17 دقيقة
سبحان الله الزانية هى من فازت فى النهاية واعترفت بأتفاقها مع الشاب المتوفي بأن يقتل زوجها لوجود خلافات بينهما وفي يوم الجريمة توجهت لمنزل عائلتها لعدم الشك بها وقام العشيق بقتل الزوج المخدوع ثم قفز من النافذة إلا أن قدمه انزلقت فسقط في المسقط المطل عليه الشرفة ما أسفر عن وفاته فى الحال !!! ثِق بأن الله له حكمة في كل شىء حتى فى نجاة الزانية برغم أنها السبب المباشر فى مقتل الزوج المخدوع و العشيق القاتل!!
abu ammar[ عدد التعليقات: 16618 ] نشر منذ 11 دقيقة
غبيه الهبلا بما ان الزوج قتل و القاتل مات فالمفروض انها انكرت معرفتها بالقاتل نهائي