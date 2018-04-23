مدني الرياض يحذر المواطنين من الرياح والأتربة

سعيد العجل(صدى):

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع بأخذ الحيطة والحذر نتيجة الى ورود تحذير من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض اجزاء من منطقة الرياض تشمل الدوادمي و العاصمه الرياض والأجزاء المجاوره لها الى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية من الساعه التاسعة صباحا و حتى الثانيه عشر ظهرا .

وقد دعت مديرية الرياض الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبه لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك .

صرح بذلك الرائد محمد الحمادي المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي.