مدني الرياض يحذر المواطنين من الرياح والأتربة
وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع بأخذ الحيطة والحذر نتيجة الى ورود تحذير من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض اجزاء من منطقة الرياض تشمل الدوادمي و العاصمه الرياض والأجزاء المجاوره لها الى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية من الساعه التاسعة صباحا و حتى الثانيه عشر ظهرا .
وقد دعت مديرية الرياض الجميع لأخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبه لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك .
صرح بذلك الرائد محمد الحمادي المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي.
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