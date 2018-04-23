مخالفات رمضانية تلجأ إليها المحال التجارية للتحايل على المستهلكين
نبهت وزارة التجارة والاستثمار، على الأسواق التجارية، ومنافذ البيع النهائي، في الأسواق بمختلف مناطق المملكة، من الابتعاد عن ممارسة أي من حالات الغش التجاري بالتزامن مع ما ستشهده الأسواق، خلال الفترة المقبلة وحتى الـ 10 الأولى من شهر رمضان المبارك؛ من زيادة في الطلب على التبضع لشراء السلع.
وتراقب الوزارة التزام المراكز والمحال التجارية، خاصة أن هناك بعض المخالفات التجارية البارزة في رمضان، وهى:
– العروض الوهمية.
– علامات تجارية مقلدة.
– منتجات غير صالحة للاستهلاك.
– افتعال شح في بعض المنتجات.
– عدم إيضاح بطاقة الأسعار على الرفوف.
– سرقة علامات تجارية شهيرة على منتجات رديئة.
وناشدت الوزارة المستهلكين، للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية، عبر مركز البلاغات بالوزارة، وذلك من خلال الرقم ” 1900 ” أو من خلال تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو الإبلاغ من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت.
abu ammar[ عدد التعليقات: 16621 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم حاجه احذروا التخزين في رمضان ثم رمي الباقي في شوال
اجعلوا شرائكم كل يومين او ثلاثه ايام بالكثير
والحاجه المهمه في رمضان هي الرجيم وتخفيف الوزن وهاي فرصه ثمينه لا تعوض
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3354 ] نشر منذ 18 دقيقة
من الان سوف يبدأ عرض القديم من البضائع-لو تم الانتظار سوف يتم عرض البضائع الجديده بعد تصريف القديم-
وكما تفضل أبو عمار -الله الله في عدم التبذير وأخذ الكفايه امر مطلوب جدا-