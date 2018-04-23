مخالفات رمضانية تلجأ إليها المحال التجارية للتحايل على المستهلكين

نايف السالم(صدى):

نبهت وزارة التجارة والاستثمار، على الأسواق التجارية، ومنافذ البيع النهائي، في الأسواق بمختلف مناطق المملكة، من الابتعاد عن ممارسة أي من حالات الغش التجاري بالتزامن مع ما ستشهده الأسواق، خلال الفترة المقبلة وحتى الـ 10 الأولى من شهر رمضان المبارك؛ من زيادة في الطلب على التبضع لشراء السلع.

وتراقب الوزارة التزام المراكز والمحال التجارية، خاصة أن هناك بعض المخالفات التجارية البارزة في رمضان، وهى:

– العروض الوهمية.

– علامات تجارية مقلدة.

– منتجات غير صالحة للاستهلاك.

– افتعال شح في بعض المنتجات.

– عدم إيضاح بطاقة الأسعار على الرفوف.

– سرقة علامات تجارية شهيرة على منتجات رديئة.

وناشدت الوزارة المستهلكين، للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات التجارية، عبر مركز البلاغات بالوزارة، وذلك من خلال الرقم ” 1900 ” أو من خلال تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو الإبلاغ من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت.