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  3. في كمية تعتبر الأكبر منذ سنوات.. حرس الحدود يضبط 3ملايين حبة كبتاجون

في كمية تعتبر الأكبر منذ سنوات.. حرس الحدود يضبط 3ملايين حبة كبتاجون

في كمية تعتبر الأكبر منذ سنوات.. حرس الحدود يضبط 3ملايين حبة كبتاجون
سعيد العجل(صدى):

أحبطت الدوريات البحرية لحرس الحدود بمنطقة تبوك امس الأحد محاولة تهريب أكثر من مليونين وثمانمائة قرص إمفيتامين (كبتاجون) ، وكيلو ونصف الكيلو من مخدر الأفيون ، والقبض على المتورطين في تهريبها واستقبالها .

المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي .

اوضح بأن الاحباط جاء بتوفيق الله بعد أن تم رصد هدف بحري أثناء محاولته تجاوز الحدود البحرية لمسؤوليات قطاع حقل ، حيث تم على الفور محاصرته وضبطه ، والقبض على شخصين مصريي الجنسية كانا على متنه ، كما تم القبض على مستقبلي المواد المخدرة وعددهم (٢) شخصين سعوديي الجنسية .

وبين العقيد الحربي أنه بتفتيش القارب تم ضبط (٢،٨٥١،٥٠٠) قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون) و(١) كيلوجرام و(٥٠٠) جرام من مادة الأفيون المخدرة ، مشيراً إلى أنه تم إحالة المواد المخدرة التي تم ضبطها والمتورطين في تهريبها واستقبالها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية ذات العلاقة .

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدون ، بعون الله وتوفيقه ، بعزيمة عالية‏ لجميع محاولات التهريب عبر كافة حدود المملكة البرية والبحرية ، وسيبقون السد المنيع أمام كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.


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