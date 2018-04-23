بالصور.. 34 طالبا بتعليم مكة في اختبار التسريع

سعيد العجل(صدى):

انطلقت يوم أمس الأحد 6 شعبان 1439 هــ اختبارات التسريع بتعليم مكة المكرمة، والتي تشرف عليها إدارة الموهوبين.

وحضر انطلاق الاختبارات مساعد المدير العام للشؤون التعلمية الدكتور طلال الحربي ومساعد مدير ادارة الموهوبين الدكتور سليمان العسيري وعدد من المشرفين التربويين .

هذا وقد أدى الاختبار 24 طالباً من المرحلة الابتدائية و10 طلاب من المرحلة المتوسطة .

وأوضح الحربي أن اختبارات التسريع نظام يعتبر من الأنظمة التربوية التي اعتمدتها وزارة التعليم للطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات بتفوق أكثر من العادة، حيث سيساعدهم النظام نفسياً واجتماعياً على استثمار قدراتهم ومواهبهم في وقت مبكر ليكونوا كفاءة متميزة لخدمة الوطن في مجالات شتى.

وأضاف الحربي : تقدم للاختبار 24 طالباً من مدارس تعليم مكة في المرحلة الابتدائية فيما تقدم 10 طلاب في المرحلة المتوسطة سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهم ويجعل التوفيق حليفهم.