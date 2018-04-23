في محاولة لكسر العزلة العربية..الدوحة تشهد وضع حجر أساس أول كنيسة مارونية في الخليج

طلال الضوي(صدى):

على مدار السنوات والتنظيم القطري وقناته الموجهة ” الجزيرة ” يتبنون شائعة افتتاح كنيسة في المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين ،في محاولات فاشلة لتشويه صورة المملكة بلاد التوحيد.

وبينما تكاثرت فيه الأقاويل والشائعات والتهليل حول مزامع إنشاء كنيسة بالمملكة، على الصعيد الآخر وفي صمت تام ،وعدم تعليق من مرتزقة الحمدين والإخوان، وضع البطريرك اللبناني ” مار بشارة بطرس الراعي ” أمس الأحد، حجر الأساس لكنيسة افي الدوحة، لتكون بذلك أول كنيسة مارونية في دول الخليج.

جاء ذلك بعدما استغل الأمير المدلل تميم بن حمد زيارة الراعي، إلى قطر في الخليج لكسر العزلة العربية التي تعاني منها الدوحة، حيث التقى البطريرك الراعى وأعرب له عن أمله فى زيارة بيروت قريبا.

وجاء حديث تميم عن رغبته فى زيارة لبنان، عقب أيام من إلغاء الرئيس اللبناني زيارته لقطر والتي كانت محددة فى أعقاب القمة العربية التي استضافتها الأسبوع الماضي.

حيث أعلن حينها المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني إن عون قرر إلغاء الزيارة بسبب مستجدات الأوضاع العربية في إشارة إلى أزمة الدوحة مع محيطها العربي، إلا أن هذا لم يمنع الأمير القطري من عرض نفسه على العرب.