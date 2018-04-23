مقطع لـ هياط السمن البلدي يثير الجدل
يعبر البعض عن كرمهم بطريقة مبالغ فيها، فما زال بعض الأشخاص يتباهون بالمبالغة في كرم الضيافة، ليصل إلى حد الهياط.
وأظهر مقطع فيديو متداول حديثًا، إصرار شخص على ضيوفه بسكب السمن البلدي على أيديهم قبل تناول الطعام.
وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل، مؤكدين أن هذه الأفعال تدل على ” الهياط ” وليس الكرم، مطالبين بضرورة الأخذ على أيديهم باعتبارهم مثل السفهاء الذين يجب إيقافهم عند حد معين.
وانتشرت مؤخرا حفلات الهياط ،لتصل إلى إلزام بعض أبناء القبائل بدفع المبالغ المالية في سبيل إقامة تلك الحفلات، التي يستفيد منها في الأخير قلة لهم أهدافهم الشخصية، بينما البقية عليهم دفع المبالغ المالية برضاهم أو عدمه.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3351 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كنتم في نعمه فارعوها
العالم يضحك علينا والبعض يحقد علينا يحسب عندنا أموال قارون حسدا من عند انفسهم وما دروا ان بعض المهايطيه يتسلفوها ويتباهون بها
والاهم من ذلك غضب الجبار
والله لو عرف المهايط ان الضيف اللي هايط من اجله يضحك عليه في داخل قلبه كان استحى على وجهه
انت لو قدمت لضيفك المعقول وتجنبت الابذار او من يحترمك ضيفك-واللي مايعجنه من الضيوف المتيسر مايستاهل تضيفه-
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 1 ساعة
شكوناكم الى الله
﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾
سلطان[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 1 ساعة
** لا اقصد العنصرية **
أنا الحضري الوحيد في دوامي .. لاحظت حاجة ..
ان كل فترة (تقريبا شهرين) الموظفين عندنا يجمعوا قطة من 150-200 ريال ، بحيث نسوي لنا غذوة (ذبيحتين .. وحنا عددنا تقريبا 15 نفر .، نتفق بأن الغذاء يكون محصور لنا وبيننا فقط .. واتفاجأ بوقت الغذاء بأنهم يعزموا مدير الادارة ومدير ادارة اخرى وناس تنعزم مدري من وين وووو ويجلسوهم على مفطح وهم ثلاثة انفار ولا اربعة انفار .. واحنا اللي قاطين وتعبانين تحصلنا 7 انفار على اقل من ربع ..
وهذا الشيء يتكرر بشكل دائم ،، واكتشفت بعدين انه في عينات من الشعب في دمهم جمع القطات والتباهي والهياط امام المسؤولين او الكبار ، وهم بالنهاية ماهم دافعين الا طفسة ..
الزبدة .. لي سنين اعتذر عن غذائهم ولا اقط معاهم بعد ما قطيتها في وجيههم ـ المبلغ ذا عيالي اولى فيه ، انا واطفالي اخرج بهم وادفع المبلغ عليهم حلال فيهم .. ولا واحد يتباهى بحلالي ..
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 55 دقيقة
عزيزي سلطان صباح الورد سيدي الكريم
عذرا ذولي هم ممن يتسلقون ع اكتاف الغير
الخسارة من جيبك والجائل والهياط يدعون انها لهم
امام الغير وجاهه ع الكذب وهم اشد شح وبخل
احذرهم وغسل ادينك ورجلينك اكرمكم الله منهم
ههههههههههههههههههههههه
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 52 دقيقة
بالشكر تدوم النعم
وبالكفر تزول النعم
abu ammar[ عدد التعليقات: 16618 ] نشر منذ 48 دقيقة
كل هذه امور لا يفعلها الا المهايطين ولو طلبهم محتاج مساعده ما اعطوه ريال واحد وعلى فكره ممكن يكون مديون ماديا بسبب الهياط
سعودي مخضرم[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 38 دقيقة
ياجماعة الخير والله مافيها شي ترى كله سمن والناس تكبر المواضيع , والكرم من صفات العرب الاصيله لكن يعيبه التصوير لأن فيه ناس في حاجة ومهو لاقيه تاكل والواحد اذا الله منعم عليه لايحرق افأدة الفقراء والمساكين بل يكرم الناس ويتصدق وكله مال الله
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 36 دقيقة
والله لو سوا الحركة عندى لكبه علي راسه واترك غداه
لابو من جمعكم
qlq[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 14 دقيقة
JJ
يمكن الذبيحة تقوم وتمشي
حركة شعوذة
هزيم[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 8 دقائق
صح لسانك يا سلطان.
يا جماعة اتقوا الله وشفوا من حولكم ، واتعضو، النعمه لاتدوم الا بالشكر وليس بالهياط .
قال الله تعالى في كتابه الكريم﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾
هزيم[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 6 دقائق
صدقت يا عدب الرحيل، عز الله صدقت.