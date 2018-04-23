مقطع لـ هياط السمن البلدي يثير الجدل

علي القحطاني (صدى):

يعبر البعض عن كرمهم بطريقة مبالغ فيها، فما زال بعض الأشخاص يتباهون بالمبالغة في كرم الضيافة، ليصل إلى حد الهياط.

وأظهر مقطع فيديو متداول حديثًا، إصرار شخص على ضيوفه بسكب السمن البلدي على أيديهم قبل تناول الطعام.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل، مؤكدين أن هذه الأفعال تدل على ” الهياط ” وليس الكرم، مطالبين بضرورة الأخذ على أيديهم باعتبارهم مثل السفهاء الذين يجب إيقافهم عند حد معين.

وانتشرت مؤخرا حفلات الهياط ،لتصل إلى إلزام بعض أبناء القبائل بدفع المبالغ المالية في سبيل إقامة تلك الحفلات، التي يستفيد منها في الأخير قلة لهم أهدافهم الشخصية، بينما البقية عليهم دفع المبالغ المالية برضاهم أو عدمه.