تفاصيل جديدة يرويها والد الـ 3 توائم المتوفيين في الدمام

نايف السالم(صدى):

على خلفية ما أعلنته إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، عن التحقيق في واقعة وفاة 3 توائم، داخل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، خلال شهر واحد، روى والد المتوفيين تفاصيل الواقعة منذ البداية.

وكشف الأب ويدعى إبراهيم المقيط، أن زوجته كانت حاملًا بـ 4 توائم، وكانت تراجع مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وتم تنويمها لمدة شهر ونصف الشهر، لمراقبة حالة الأجنة، وسلامتهم..

وقال : ” في أول شهر مارس الماضي، شعرت زوجتي بتعب شديد، فقرر الأطباء إجراء ولادة قيصرية، وفوجئت بوفاة الطفلة الأولى عقب 22 ساعة فقط من ولادتها، وكانت هزيلة الوزن، ومريضة منذ وجودها في بطن الأم ” ، مضيفًا : ” وأحد الأطفال وهو ذكر أكمل ٣ أسابيع، وكان طبيعيًا، وبصحة جيدة، وكثير الحركة، لكن فجأة انتكست حالته، وتجمعت السوائل في جسده لمدة أسبوع، دون معرفة السبب، ثم توفي بعد أن أكمل شهرًا، بسبب نقص الأكسجين لتجمع السوائل التي ضغطت على الرئة والقلب “.

وتابع : ” ابنتي الثالثة كانت بصحة جيدة أيضًا، وكثيرة الحركة، وأكملت ٣٦ يومًا ثم توفيت، وكتب أن سبب الوفاة جرثومة بالدم، مع العلم بأنه أُجريت لها تحاليل، قبل وفاتها بـ٩ أيام، وكل مرة أسأل الطبيب عن حالتها يؤكد أنها جيدة، حتى قبل وفاتها بيوم واحد ” بحسب المدينة.

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى إلى إدارة المستشفى فور وفاة طفله الثاني، ووعده مسؤولوها بالاهتمام ورعاية الباقي من الأطفال وتوفيت ابنته الثالثة رغم ذلك، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى كانت تتعمد إبلاغه بوفاة أبنائه بعد منتصف الليل، ولفت إلى أنه تم نقل ابنته الأخيرة إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، بعد توصية من مدير الشؤون الصحية بذلك.

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