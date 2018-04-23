شاهد الأمير خالد الفيصل يبدع في رسم الكعبة المشرفة

علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة متداولة، للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، تواجده في مرسمه الخاص.

وظهر الأمير الفيصل أمام إحدى لوحاته الفنية، وهي تجسد الكعبة المشرفة، حيث تم التقاط الصورة وهو منهمكا في الرسم.

ويعرف عن الأمير خالد الفيصل أنه شاعر وأديب وفنان، له مساهمات شعرية وثقافية متنوعة، فهو صاحب ثاني منتدى أدبي ثقافي بالرياض، وكان يعقد في منزله إبان عمله برعاية الشباب.

يذكر أن أول ديوان شعري شعبي بعنوان ” قصائد نبطية ” صدر له في عام 1406هـ ،وضم نحو 100 قصيدة، وعشر لوحات فنية بريشته.