غبار كثيف في القصيم.. والأهالي يستنكرون عدم تعليق الدراسة

سالم المطيرى(صدى):

واصلت الرياح السطحية النشطة تأثيرها بمنطقة القصيم، اليوم الأثنين، متسببة في هبوب موجة غبار كثيفة، ولم تعلن إدارة التعليم تعليق الدراسة.

ودشن أهالي القصيم هاشتاقا بعنوان ” غبار القصيم ” ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا بتويتر، معربين عن استياءهم من موقف إدارة التعليم بالمنطقة.

وأكد الحساب المتخصص في نشر أخبار الإجازات و تعليق الدراسة، أنه يجب على ولي أمر الطالب والطالبة تعليق الدراسة بقرار منه شخصيا ،وعدم انتظار قرار التعليقات من التعليم هو أحرص على مصلحة ابنائه.

وغرد مواطن قائلا: ” والله لتسألون يامنسوبي تعليم القصيم على هذا الإهمال وعدم المبالاة، ماهو مقياس التعليق ،ألم تخرجوا من بيوتكم لصلاة الفجر وتروا كم هو ضروري بل وواجبٌ عليكم أن يتم تعليق الدراسة “.

وقال مغرد آخر مستنكرا : ” التعليق يكون احيانا والغبار خفيف واليوم ولأول مره هذه العاصفة وانعدام للرؤيا لايكون فيه تعليق”.

وتسائل اخر: ” الا يوجد طلاب صغار ،ومرضى ربو وحساسيه ،معلمين ومعلمات وطلاب يأتون من بعيد، من سيتحمل مايصيبهم “.