بالصور .. اختتام الدورة الرياضية بالقريع بني مالك 

عبدالرحمن المالكي (صدى):

اختتمت الدورة الرياضية الثالثة بالقريع بني مالك برعاية سعادة رئيس مركز القريع بني مالك الأستاذ /محمد بن مسعد الحكمي في هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٨/٦ والتي تنظمها وتشرف عليها وتدعمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقريع بني مالك و تحمل شعارا لهذا العام ( في القريع التنمية للجميع ) .

حيث تنافس على كأس البطولة ستة فرق رياضية . وكانت المباراة النهائية بين فريقي المواريد وأساطير ثقيف ، وقد حصل فريق المواريد على كأس البطولة بجدارة وتميز بنتيجة ٦_٤ ، كما حصل اللاعب فارس الزهراني من فريق شباب المورايد على جائزة أفضل لاعب في البطولة وحصل اللاعب متعب حميد المالكي على جائزة أفضل حارس من فريق شباب المواريد كما حصل عبدالمجيد الثقفي على جائزة هداف البطولة ..

وحضر الحفل الختامي رؤساء الإدارات الحكومية بمركز القريع بني مالك وشاركت الإدارات بفرق ميدانية مساعدة .

يذكر أن لجنة التنمية بالقريع بني مالك تنفذ هذه الدورة الرياضية للمرة الثالثة حيث يعتبر جزء من أنشطتها الاجتماعية الموجهة للشباب وذلك في إطار مشروع الملتقى الشبابي الرياضي بالمنطقة ، وقد عبر الشباب عن عظيم شكرهم وامتنانهم لهذه الجهود المبذولة من أجلهم وتمنوا استمرارها مستقبلا بمشيئة الله تعالى .

وقد وجه رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن حامد المالكي شكره الجزيل للجنة المنظمة لهذا الدوري وعلى رأسهم الاستاذ / حمدان بنان المالكي والأستاذ /زهير حسن المالكي والأستاذ / دخيل الله عوض المالكي والأستاذ / عبدالله صالح المالكي والأستاذ / ناصر محمد والأستاذ /ماجد عبدالله

وجميع من ساهموا في نجاح هذا الدوري وتميزه بجميع المقاييس .