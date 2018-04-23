تفاعلا مع دعوة ” القحطاني ” .. ” السعودية أولا ” يتصدر تويتر

حمودى العنزي(صدى):

تفاعلا مع دعوة سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، أمس الأحد، للتغريد على هاشتاق ” السعودية أولا ” بعدما أكد أن السعودية أولاً في كل شيء أمنها الوطني ،ومصالحها الخارجية ،وريادتها الإسلامية والعربية ،وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها الاقتصادية ،وسعادة شعبها، تصدر الهاشتاق الترند الأول محليًا، وكذلك الأول عالميًا بحوالي 250 ألف تغريدة.

ولم يقتصر التغريد على رواد ” تويتر ” فقط من الشباب والمواطنون، بل شارك أيضًا عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الداعية عائض القرني بقوله: ” كلٌ يُحب وطنه، فكيف إذا كان الوطن مهبط الوحي، ومهد الرسالة، ومسرى رسول الهدى ﷺ، ومُتَنزّل جبريل، وقبلة المسلمين؟! “.

كما تفاعلت وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي قائلة: ” منذ 274 عاماً بدأت قصة مجدنا، ونحن اليوم نعمل من أجل مستقبل يجدد حاضرنا بسواعد أبنائنا “.

كما شارك الدكتور فهد الخضيري قائلا: ” الحمد لله على هذا الوطن الغالي، كلما زرت بلداً ازددت فخراً بنجاحات وطني وريادته في كل المجالات: الطبية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية… اللهم احفظ لنا وطننا، وولاة أمرنا أساس استقرارنا ووحدتنا، واجعل من أراد بوطننا وولاتنا شراً كيده في نحره وتدبيره في تدميره “.