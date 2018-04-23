بالفيديو..المنيع يوضح طريقة فك السحر بسورة البقرة
أجاب المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على سؤال حول أي الطرق الصحيحة لصرف الحسد والعين والسحر، من خلال سورة البقرة ، الاستماع أم التلاوة.
وأكد المنيع خلال برنامج ” يتسفتونك ” ، أنه لا شك في أن الاستماع فيه خير كبير ،وبركة، لكنه لايصل إلى حد التلاوة.
وأشار إلى أن أجر القراءة والتلاوة أكثر وأعظم من الاستماع، فكل حرف من حروف آيات القرآن الكريم بعشر حسنات.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالله المنيع @khalovhalahmari
طريقة فك السحر بالقرآن وسورة البقرة ؟ https://t.co/386TjOAlqx pic.twitter.com/BEHOM21B6X
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز
فهد[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيك العافية ويحمينا يارب
فيصل[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
مافي احلى من تلاوة القرأن… اللهم اشرح صدورنا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27284 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ