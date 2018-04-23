بالفيديو..المنيع يوضح طريقة فك السحر بسورة البقرة

عادل الحربي (صدى):

أجاب المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، على سؤال حول أي الطرق الصحيحة لصرف الحسد والعين والسحر، من خلال سورة البقرة ، الاستماع أم التلاوة.

وأكد المنيع خلال برنامج ” يتسفتونك ” ، أنه لا شك في أن الاستماع فيه خير كبير ،وبركة، لكنه لايصل إلى حد التلاوة.

وأشار إلى أن أجر القراءة والتلاوة أكثر وأعظم من الاستماع، فكل حرف من حروف آيات القرآن الكريم بعشر حسنات.