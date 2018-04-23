بعد تحقيقه ثاني ألقابه العالمية خلال 2018..والد محمد صلاح يحتفل بذبح عجلين

نواف السالم(صدى):

قرر والد اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ذبح عجلين احتفالا بفوز نجله بثاني ألقابه العالمية بفوزه بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018، وذلك خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الذى أقيم اليوم بالعاصمة الإنجليزية لندن.

يذكر أن صلاح لُقب بهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا، في السباق على كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي بطل الدوري هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

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