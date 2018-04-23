بالصور..تفاصيل الاجتماع الأول للهلال بعد اعتماد تشكيله

ماجد محمد(صدى):

عقد مجلس إدارة نادي الهلال ،برئاسة سامي الجابر ،اجتماعه الأول ،مساء أمس الأحد.

وثمن المجلس في اجتماعه ثقة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وتوفيره لكل سبل النجاح للارتقاء بمنظومة الرياضة في المملكة.

وتم تداول الموضوعات المتعلقة بخطة المجلس للفترة القادمة، ومناقشة الملفات الإدارية والاستثمارية، والخطط المستقبلية التي من المقرر تطبيقها.

وقرر مجلس إدارة الهلال أن يتولى أحمد الخميس مهام عمل الأمانة العامة، بينما يتولى خالد القحيز أمانة الصندوق، وعبدالله الجربوع مشرفًا على ملف المنشآت والرخصة الآسيوية.

وتم تكليف كل من سلطان بن سعيد ،وفهد الراشد، وفهد الحريشي، ملف الاستثمار والتسويق.