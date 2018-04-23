نابولي يتغلب على يوفنتوس ويجدد آماله للتتويج باللقب

نواف السالم(صدى):

تغلب نابولي على مضيفه يوفنتوس 1-صفر في عقر داره في تورينو اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم، وأنعش اماله في التتويج باللقب الاول منذ 1990 والثالث في تاريخه بعد عام 1987.

ويذكر أن نابولي يدين بفوزه إلى قلب دفاعه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الاخيرة بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الاسباني خوسيه كايخون.

وقالت مصادر إعلامية: استحق نابولي الفوز لانه كان الطرف الافضل في المباراة وهدد مرمى الحارس العملاق المخضرم جانلويجي بوفون 40 عاما الذي تألق مرات عدة في الذود عن مرماه قبل ان يستسلم لرأسية كوليبالي الذي استغل خطأ في الرقابة من المدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية الذي كان احد ابرز نجوم المباراة.

ووأضافت : ثأر نابولي لخسارته بالنتيجة ذاتها على ارضه ذهابا سجله مهاجمه السابق الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي خاض اليوم مباراته الـ 100 في مختلف المسابقات مع فريق “السيدة العجوز”.