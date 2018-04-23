دراسة بريطانية تنصح بعدم استخدام ميزان الحرارة في المستشفيات

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة بريطانية على أن الأطباء، يمكن أن يساهموا في انتشار العدوى بين المرضى بالمستشفيات، بفطريات خطيرة، بسبب استخدام ميزان الحرارة، تحت الإبط.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت في مستشفى جامعة أكسفورد، أن العديد من المرضى، أصيبوا بالعدوى بالفطريات اليابانية، المعروفة باسم ” كانديدا أوريس ” ، رغم استخدام معدات التنظيف، إلا أن المرضى التقطوا العدوى بهذه الفطريات، بعد قبولهم في قسم العناية المركزة.

ويذكر أن الفطريات، يمكن أن تعيش على الجلد وداخل الجسم، مسببة مضاعفات خطيرة، للمرضى الذين يعانون ضعف جهاز المناعة.