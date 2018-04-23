الهيل: ” تعرية قطر ” قريبا في واشنطن

طلال الضوي(صدى):

أعلن المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، مساء اليوم، عن مؤتمر جديد سينعقد في واشنطن نهاية شهر يونيو القادم، تحت عنوان ” الجانب المظلم لقطر ” .

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الوعد في واشنطن آخر شهر ٦ مؤتمر جديد للمعارضة القطريه وسميناه الجانب المظلم لقطر بمشاركة مسؤولين دوليين كبار لتعرية الحمدين وكومبارسهم تميم ولمناقشة ملفات مهمة منها مدى تقبل المجتمع الدولي لفكرة تغيير النظام الفاشي المتطرف في قطر، وأيضًا سنفضح ملفات سوء استخدام القوى الناعمه ” .