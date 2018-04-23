” آل الشيخ ” يطالب بالاستفادة من قدرات صانع فيديو مسلسل الرياضة

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستشار تركي آل الشيخ ، بالاستفادة من قدرات صانع مقطع فيديو ” مسلسل الرياضة السعودية ” ، المتداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر رجاء الله السلمي ، الأمين العامة للاتحاد العربي لكرة القدم ، مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلًا ” يبدو صاحب هذا العمل موهوبًا في التأليف ومقدمات الدراما ” .

ويتناول المقطع المنتشر ، سلبيات الرياضة في المملكة خلال الفترة الأخيرة ، وتنافس الأندية بشكل سلبي للتعاقد مع اللاعبين ، بالتزامن مع إعلان ” آل الشيخ ” لإلغاء ميثاق الشرف وفقًا لطلب رؤساء الأندية .