وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني في دبي

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن وفاة الفنانة المغربية وئام الدحماني وذلك إثر تعرضها لسكتة قلبية في دبي.

ودعت النجمات المغربيات المستقرات في الخليج بالرحمة والمغفرة لوئام، المزدادة في القنيطرة والبالغة من العمر 36 سنة.

يٌشار إلى أن وئام الدحماني اشتغلت في بدايتها كمذيعة في قناة دبي، لكنها قررت الاتجاه إلى مجال الغناء، قدمت فيديو كليب ” أهلاً وسهلا ” بعام 2010، وصور الكليب في الهند كما إنها اشتهرت بالطابع الهندي حيث قدمت برامج عدة تهتم في السينما الهندية مع قنوات زي للمشاريع الترفيهية و زي أفلام .

واتجهت بعام2011 إلى مجال التمثيل، وذلك بعد أن شاركت في مسلسل ضلال الماضي كممثلة، واستمرت بالتمثيل والتقديم والغناء.