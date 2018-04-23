رسميًا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ، عن فوز نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

وتوج ” صلاح ” بالجائزة كأول مصري يحصل عليها ، وسط إشادة من كل المعجبين وأساطير الكرة بفوزه بها .