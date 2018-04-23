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رسميًا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

رسميًا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ، عن فوز نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

وتوج ” صلاح ” بالجائزة كأول مصري يحصل عليها ، وسط إشادة من كل المعجبين وأساطير الكرة بفوزه بها .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستحق اللقب

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء اللّه أول مصري وثااني عربي بعد الجزائري رياااض محرز…ربنا يوفقهم ويرفعون راااية الكرة العربية
إنجااازات إنجااازات

[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل حبيبنا ابو مكه
فخر العرب

[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل كل خير اخونا محمد صلاح ,, مبروك ..

,, من تقدم الى افضل يابطل ,,

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