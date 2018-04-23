رسميًا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج
أعلنت إدارة حفل توزيع جوائز الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم ، عن فوز نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج
وتوج ” صلاح ” بالجائزة كأول مصري يحصل عليها ، وسط إشادة من كل المعجبين وأساطير الكرة بفوزه بها .
اوعى الجمبرى يعضك[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 ساعات
مليووون مبروك ابو مكه يا فخر مصر والعرب
فهد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستحق اللقب
رياااضي🏆[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء اللّه أول مصري وثااني عربي بعد الجزائري رياااض محرز…ربنا يوفقهم ويرفعون راااية الكرة العربية
إنجااازات إنجااازات
السعودي[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل حبيبنا ابو مكه
فخر العرب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل كل خير اخونا محمد صلاح ,, مبروك ..
,, من تقدم الى افضل يابطل ,,