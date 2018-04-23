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مانشستر سيتي يقسو على سوانزي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يقسو على سوانزي في الدوري الإنجليزي
ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره سوانزي سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي .

وافتتح دافيد سيلفا تسجيل الأهداف للسيتي في شباك سوانزي، خلال الدقيقة الـ 12 من الشوط الأول، ليلحقه رحيم ستيرلينج بهدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ 16 من نفس الشوط .

وعاود مانشستر استكمال تألقه خلال الشوط الثاني، حيث سجل كيفين دي بروين هدف الفريق الثالث في الدقيقة الـ 54 ، ليلحقه برناردو سيلفا بهدف رابع في الدقيقة الـ 64، ويختتم جابرييل خيسوس تسديد الأهداف لصالح مانشستر في الدقيقة الـ 88 من نهاية المباراة .


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