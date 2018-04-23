بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز الجديد بانتظار افتتاح خيالي

نايف السالم(صدى):

ينتظر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، افتتاحاً خيالياً مطلع مايو المقبل.

ويبدو أن المطار الجديد، يتميز بالتصاميم العصرية للصالات ومرافق ومواقع شركات الطيران، والمنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الآلية والإلكترونية الحديثة.

وقررت الإدارة المسئولة عن المطار، تشغيل ست منصات فقط، لإنهاء إجراءات سفر الركاب المغادرين لبعض الرحلات الداخلية التي ستشغَّل من المطار الجديد خلال الفترة التجريبية، فيما سيرتفع عدد البوابات المشغلة تدريجيًّا حتى اكتمالها نهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن تبدأ مرحلة التشغيل التجريبي للمطار مطلع شهر مايو المقبل.