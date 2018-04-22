كيف تقطع السعوديه أذرع إيران

الآن يجري العمل على قدم وساق على ان يتم تحالف أمريكي عربي أو بالأصح تحالف أمريكي خليجي لأنه قد تنظم مصر إلى التحالف وقد لا تنظم ف إن انضمت فهي إضافه قويه للتحالف.

وسيكون هناك قوات من الجيش و من جميع الوحدات العسكريه من أمريكا و من المملكه العربيه السعوديه , وسيكون هناك تنسيق بين هذه الدول المشاركه و ستشترك بإذن الله الامارات و الامارات قوة عسكريه و ماديه لا يستهان بها , و الهدف من الخطه أن يكون هناك تجنيد للسوريين الذين هم من أبناء سوريا و يريدون أن يحرروا بلدهم من الاستعمار الإيراني ومن بشار و أعوانه و يعملون على إقامة دوله و حكم ديمقراطي وانتخابات حره و نزيهه بعد أن يعمل التحالف الدولي على صناعة جيش سوري , و بهذا بإذن الله تعالى سيكون هذا التحالف ضربه قاضيه للنظام الايراني وأذنابه في سوريا مثل حزب الله و غيره و السعوديه تستطيع المواجهة من جميع الجهات الاربع من حدودها وبكل قوه بإذن الله وقد يكون هناك محاولات من المليشيات الايرانيه كحزب الله والحشد الشعبي وسرايا القدس الشيعيه وغيرها من بعض المليشيات والمنظمات الارهابيه الإيرانيه كداعش و بعض المتعاونين مع الإيرانيين و الحرس الثوري الموجوده في بعض الدول المجاوره لسوريا وهذا يتوجب اخذ الحيطه والحذر منه ومن ردة فعل ايران وأن يوخذ في الاعتبار هذا الشي وتعد له العدة بوضع الخطه المناسبه لاحتمال حدوثه كردة فعل سريعه من ايران …

حفظ الله قادتنا وبلادنا من كل مكروه.