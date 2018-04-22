الحقيل: سيتم ضخ وحدات سكنية بسعر 250 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):

أعلن ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الإسكان، اليوم الأحد، أن الوزارة وقعت اتفاقيات محلية ودولية لضخ المزيد من الوحداث السكنية في كافة المناطق، مؤكداً أن أسعارها ستتراوح ما بین 250 و750 ألف ریال، لتكون مناسبة للجميع.

وأكد أنه تم التوقيع مع أكثر من 30 مطورًا عقاريًا مؤهلًا حتى الآن بهدف توفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة، واعداً باستمرارها في توقيع المزيد من الاتفاقيات لضخ المزيد من الوحدات السكنية.

وأكد ” الحقيل ” على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف الوزارة، في إشارة إلى الـ 282 ألف منتج سكني وتمويلي الذي تم الإعلان عنها في جميع المناطق، خلال برنامج ” سكني ” ، وكذلك إعلانها عن مستهدف العام الجاري بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.