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اتحاد كرة القدم يحذر رؤساء الأندية من التجاوزات الإعلامية

اتحاد كرة القدم يحذر رؤساء الأندية من التجاوزات الإعلامية
نواف السالم(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم ، بيانًا مساء اليوم الأحد ، يؤكد فيه متابعته لما دار من تراشق كلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين رؤساء بعض الأندية .

وأعرب الاتحاد في بيانه الذي أصدره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن أسفه لهذا التعاطي الإعلامي غير المقبول ، محذرًا من الاستمرار في هذا التجاوز .

ونوه إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وفقًا لنصوص لائحة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، داعيًا جميع مسؤولي الأندية إلى التوقف عن هذه الممارسة الإعلامية السلبية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات

فعلا صار التجاوز الاعلامي بشكل ملحوظ

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات

يجب تشديد العقوبات حول هذي التجاوزات

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