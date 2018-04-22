اتحاد كرة القدم يحذر رؤساء الأندية من التجاوزات الإعلامية
أصدر اتحاد كرة القدم ، بيانًا مساء اليوم الأحد ، يؤكد فيه متابعته لما دار من تراشق كلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين رؤساء بعض الأندية .
وأعرب الاتحاد في بيانه الذي أصدره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عن أسفه لهذا التعاطي الإعلامي غير المقبول ، محذرًا من الاستمرار في هذا التجاوز .
ونوه إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وفقًا لنصوص لائحة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، داعيًا جميع مسؤولي الأندية إلى التوقف عن هذه الممارسة الإعلامية السلبية .
فهد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات
فعلا صار التجاوز الاعلامي بشكل ملحوظ
فيصل[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 ساعات
يجب تشديد العقوبات حول هذي التجاوزات