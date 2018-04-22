البرتغالي ” جوميز ” يعلن رحيله عن التعاون ويوجه رسالة مؤثرة

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن مدرب التعاون ، البرتغالي جوزيه جوميز ، مساء اليوم الأحد ، رحيله عن الفريق ، موجهًا رسالة مؤثرة على جمهور النادي ولاعبيه .

وقال ” جوميز ” في رسالته : إلى كل الجمهور السعودي .. بكل الحزن ودموع تتساقط على وجهي أعلمكم بأنه لأسباب عائلية لا أستطيع أن استمر في خدمة نادينا الموقر .

وتابع ” أحمل معي من هذا الجمهور العظيم دورسًا عديدة في الحياة ، فأنتم مثال للعالم لكل من يهتم بالترابط الأسري ، وأهمية كل فرد في الأسرة ، لكل واحد من أفراد أسرة الآخرين ، ومازلت متأكد من أنه فقط سلام وليس وداع ” .

واستطرد في بيانه : الآن أسرتي تحتاج جدًا لوجودي معهم كأب وزوج وأخ وإبن ، لذلك يتحتم علي التواجد في أوروبا لبضعة أشهر .. وأنتهز هذه المناسبة وأتوجه بالشكر لكل الجمهور السعودي على حسن استقبالي والمعاملة الحسنة لمدة 4 أعوام .

وأردف ” جعلتوني أحس إني في بيتي فكنتم عظماء في استقبالي ، لذلك إلى كل جمهور الكرة السعودي بشكل عام وجمهور القصيم بشكل خاص ، وكذلك كل اللاعبين الذين عملوا معي أشكركم من كل قلبي ، وستظلون دائمًا في قلبي ” .

واختتم ” جوميز ” بيانه : سلام خاص إلى عائلة نادي التعاون الكبيرة التي دعمتني دائمًا ، وساعدتني إلى أن نصل إلى مركز يؤهلنا إلى المشاركة في أبطال آسيا ، وأحس نفسي الحين أحد أفرادها فستظل دائما معي .. فليحيا التعاون .. يحيا القصيم .. تحيا الكرة السعودية .. عاش الجمهور السعودي العظيم .