تحذير من عواصف رملية عنيفة تجتاح المنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

وجهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، تحذيرًا اليوم الأحد ، من استمرار العواصف الرملية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية .

وأشارت الهيئة ، إلى ان الحالة الجوية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة ، لتستمر من تمام الحادية عشر من مساء اليوم ، وحتى تمام الثالثة من صباح يوم غد الإثنين .