تحذير من عواصف رملية عنيفة تجتاح المنطقة الشرقية
وجهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، تحذيرًا اليوم الأحد ، من استمرار العواصف الرملية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية .
وأشارت الهيئة ، إلى ان الحالة الجوية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة ، لتستمر من تمام الحادية عشر من مساء اليوم ، وحتى تمام الثالثة من صباح يوم غد الإثنين .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطينا من خيرها ويكفينا شرها ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27280 ] نشر منذ 3 ساعات
يارب ترحمنا برحمتك