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تحذير من عواصف رملية عنيفة تجتاح المنطقة الشرقية

تحذير من عواصف رملية عنيفة تجتاح المنطقة الشرقية
نايف السالم(صدى):

وجهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، تحذيرًا اليوم الأحد ، من استمرار العواصف الرملية التي تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية .

وأشارت الهيئة ، إلى ان الحالة الجوية تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة ، لتستمر من تمام الحادية عشر من مساء اليوم ، وحتى تمام الثالثة من صباح يوم غد الإثنين .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46092 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعطينا من خيرها ويكفينا شرها ,, آمين ,,

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