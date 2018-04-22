  • الأحد 22

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. محمد صلاح في طريقه للتتويج كأفضل لاعب في البريميرليج

بالصور.. محمد صلاح في طريقه للتتويج كأفضل لاعب في البريميرليج

بالصور.. محمد صلاح في طريقه للتتويج كأفضل لاعب في البريميرليج
نواف السالم(صدى):

استعد نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، إلى حضور حفل تتويجه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

ونشر ” صلاح ” مجموعة من الصور التي تجمعه مع بعض نجوم الكرة وبرفقة وكيل أعماله ، حيث علق عليها قائلًا ” مستعد للاحتفال ” .


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

يستحق هذا ,,,,لاعب خلوق

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة

أول عربي يفووز بالجائزة ماشااء الله

[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 55 دقيقة

حدث عظيم ان يحدث لاعب عربي على احسن لاعب وينافس عبى لقب احسن لاعبي العالم

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 45 دقيقة

أول لاعب عربي يحصل على الجائزة هو الجزائري رياض محرز في موسم2015_2016
وهذا ثااني لاعب عربي تمنياتنا بالتوفيق للاعبين العرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *