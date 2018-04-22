بالصور.. محمد صلاح في طريقه للتتويج كأفضل لاعب في البريميرليج
استعد نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، إلى حضور حفل تتويجه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .
ونشر ” صلاح ” مجموعة من الصور التي تجمعه مع بعض نجوم الكرة وبرفقة وكيل أعماله ، حيث علق عليها قائلًا ” مستعد للاحتفال ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
يستحق هذا ,,,,لاعب خلوق
كووووورة⚽[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
أول عربي يفووز بالجائزة ماشااء الله
فهد[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 55 دقيقة
حدث عظيم ان يحدث لاعب عربي على احسن لاعب وينافس عبى لقب احسن لاعبي العالم
جموووول🏀[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 45 دقيقة
أول لاعب عربي يحصل على الجائزة هو الجزائري رياض محرز في موسم2015_2016
وهذا ثااني لاعب عربي تمنياتنا بالتوفيق للاعبين العرب