بالصور.. محمد صلاح في طريقه للتتويج كأفضل لاعب في البريميرليج

نواف السالم(صدى):

استعد نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، إلى حضور حفل تتويجه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .

ونشر ” صلاح ” مجموعة من الصور التي تجمعه مع بعض نجوم الكرة وبرفقة وكيل أعماله ، حيث علق عليها قائلًا ” مستعد للاحتفال ” .