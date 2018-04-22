التعليم بالكويت يفتح باب التوظيف للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت، عن فتح باب التوظيف لمختلف التخصصات للكويتيين والسعوديين والبحرينيين ولجميع الخليجيين ولمختلف الجنسيات العربية بأوامر أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة.

وأكدت الوزارة على حاجتها إلى معلمين ومعلمات للعام الدراسي المقبل، حملة المؤهلات الجامعية بتقدير عام ” جيد ” للعمل في مدارس التعليم العام في العديد من التخصصات.

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