” الممارسة الإعلامية بين الواقع والمأمول ” بمنتدى العُمري الثقافي.. السبت

سعيد العجل(صدى):

يستضيف ” منتدى العُمري الثقافي ” ، الدكتور حمزة بن أحمد أمين بيت المال،أستاذ الإعلام المشارك في جامعة الملك سعود بالرياض سابقا،والمستشار والخبير الإعلامي المتفرغ في مجال الدراسات والحملات الإعلامية واستطلاعات الرأي العام،في لقاء بعنوان: (الممارسة الإعلامية بين الواقع والمأمول ) ، وذلك مساء يوم السبت الثاني عشر من شعبان 1439 هـ الموافق للثامن والعشرين من أبريل 2018م؛ بعد صلاة العشاء مباشرةً، في مقر المنتدى بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ودعا الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري – راعي المنتدى – الجميع المشاركة والحضور لهذه الأمسية الثقافية، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية المتنوّعة واللقاءات العلمية التي دأب “ منتدى العُمري الثقافي ” على تنظيمها؛ بمشاركة كوكبة من المفكّرين والمختصّين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين في عددٍ من الموضوعات الشرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.

ويقوم المنتدى ببثّ برامجه عبر موقع البثّ الإسلامي: من هنـا ، وعلى الأجهزة الذكيّة من هنــا .