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بالصور.. إجمالي خسائر التقلبات الجوية بحائل

بالصور.. إجمالي خسائر التقلبات الجوية بحائل
علي العنزي(صدى):

أعلن الدفاع المدني بحائل، اليوم الأحد، عن إجمالي الخسائر جراء التقلبات الجوية التي مرت بها المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، إن تأثيرات التقلبات الجوية لم تسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف أن أضرار الحالة الجوية اقتصرت على الجوانب المادية فقط، وشملت سقوط بعض ألواح الزنك للمحلات التجارية في مدينة حائل، وسقوط بعض أعمدة الإنارة وألواح الزنك في مدينة جبة ومحافظة بقعاء.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية تصاحبها عواصف رملية تتسبب في شبه انعدام لمدى الرؤية الأفقية بحائل حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 46069 ] نشر منذ 1 ساعة

ياستار سترك ياكريم ,,

,, الحمد لله على سلامة الارواح ,,

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