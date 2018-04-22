بالفيديو.. سقوط جزء من مئذنة مسجد بالقصيم
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، سقوط جزء من مئذنة مسجد في محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم دون تأثر لمكبرات الصوت، إثر العاصفة الرملية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.
ويذكر أن بعض مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية هذه الأيام مابين رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية.
فيصل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها ,,المهم ما يكون في اصابات
فهد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب أن يتم الحذر في الاجواء السيئة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27275 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46069 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم استر واحم المسلمين اينما كانوا ,, آمين ,,