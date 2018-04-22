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بالفيديو.. سقوط جزء من مئذنة مسجد بالقصيم

بالفيديو.. سقوط جزء من مئذنة مسجد بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، سقوط جزء من مئذنة مسجد في محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم دون تأثر لمكبرات الصوت، إثر العاصفة الرملية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن بعض مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية هذه الأيام مابين رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها ,,المهم ما يكون في اصابات

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

يجب أن يتم الحذر في الاجواء السيئة

[ عدد التعليقات: 46069 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم استر واحم المسلمين اينما كانوا ,, آمين ,,

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