بالفيديو.. سقوط جزء من مئذنة مسجد بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، سقوط جزء من مئذنة مسجد في محافظة عيون الجواء بمنطقة القصيم دون تأثر لمكبرات الصوت، إثر العاصفة الرملية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن بعض مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية هذه الأيام مابين رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية.