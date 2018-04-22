سعود آل سويلم: النصر سيأخذ من يريد دون أي تسول

نواف السالم(صدى):

واصل رئيس نادي النصر ، سعود آل سويلم ، سجاله مع رئيسي الهلال والأهلي ، بسبب إلغاء ميثاق الشرف ، مؤكدًا على أن العالمي سيسدد كافة ديونه قريبًا .

وقال ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لدينا ديون في النصر كبيرة وسنقوم بتسديدها والتسجيل بإذن الله دون أي بكائيات، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل أخي معالي المستشار تركي ال الشيخ .

وتابع قائلًا ” وسنأخذ أي لاعب نريد للعالمي ونترك من لانريد لغير العالمي دون أي تسول ” .