سعود آل سويلم: النصر سيأخذ من يريد دون أي تسول
واصل رئيس نادي النصر ، سعود آل سويلم ، سجاله مع رئيسي الهلال والأهلي ، بسبب إلغاء ميثاق الشرف ، مؤكدًا على أن العالمي سيسدد كافة ديونه قريبًا .
وقال ” آل سويلم ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : لدينا ديون في النصر كبيرة وسنقوم بتسديدها والتسجيل بإذن الله دون أي بكائيات، وذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل أخي معالي المستشار تركي ال الشيخ .
وتابع قائلًا ” وسنأخذ أي لاعب نريد للعالمي ونترك من لانريد لغير العالمي دون أي تسول ” .
النخيش[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 4 ساعات
نطالب معالي رئيس هيئه الرياضه باعفاء السويلم من رئاسه نادي النصر اتضح من تصاريحه انه سوف يسبب خلافات وتعصبات بين الانديه ويؤثر على اللحمه الوطنيه ونحن في حاله حرب والاعداء متربصين بالوطن ولانحتاج رياضه تسبب احتقان شعبي الوطن اهم
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا ويش فيه قسم بالله بهالشكل بيوصل التعصب للاخر ويش شايف نفسه النوادي ملك له
ياليت ال الشيخ يردعه ويعلمه الاخلاق
ياناس كرهتونا بالرياضه
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 4 ساعات
السويلم هياااااط كووووم
يا معالي المستشار نرجو منك النظر لهذا الانسان معك كم قرش وجاي يهايط
نبغاه يوحشنا
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 913 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو ذيبان .. مبطين عن الطناخه اقدح من راسك ولا احد بهمك
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1035 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو ويقدح من رأسه وطناخه وبا الأخير تجلسوون تصبحون وتضربونه بعلب المياه وتفضوحنا با الفيفا
لا بالله ركب الاسم السويلم.هيااااط.com