البحرين تصف اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة إماراتية بـ ” التصرفات الاستفزازية “

فهد السالم(صدى):

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم، اقتراب مقاتلات قطرية من طائرة مدنية إماراتية، وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الذي تديره البحرين.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان لها، أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعًا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد.

وأوضحت أن هذه التصرفات تشكل تهديدًا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدة على حق المملكة في اتخاذ كافة الاجراءات لدى منظمة الطيران المدني والمنظمات ذات الصلة وأجهزة الأمم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني.

كما أعربت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة.

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