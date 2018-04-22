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الحقيقة وراء فرض غرامات لغير الملتزمين بـ حماية أجور العمالة المنزلية

الحقيقة وراء فرض غرامات لغير الملتزمين بـ حماية أجور العمالة المنزلية
نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عن حقيقة فرض غرامات لمن لم يلتزم بنظام حماية أجور العمالة المنزلية، نافياً صحة هذه الأنباء.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لا صحة لما يتم تداوله حول فرض غرامات لمن لم يلتزم بنظام حماية أجور العمالة المنزلية، علما أنه تم إطلاق البرنامج بشكل اختياري لأصحاب العمل ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16609 ] نشر منذ 43 دقيقة

بعد ايش بعد ما خسرتنا ماليا والمستفيد البنك
الحين تقول اختياري وقبل تهدد و توعد بالغرامه

[ عدد التعليقات: 16609 ] نشر منذ 43 دقيقة

بعد ايش بعد ما خسرتنا ماليا والمستفيد البنك
الحين تقول اختياري وقبل تهدد و توعد بالغرامه

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