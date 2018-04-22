بالصور.. مدني الباحة ينقذ شابا مصابا في حريق ببني سار

محمد بن شقيه(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد، جمعان بن دايس الغامدي بوجود حريق داخل منزل حي الحمده ببني سار بالباحة.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وتم مباشرة الحادث وسرعة الاستجابه والدخول للموقع من قبل رجال الإنقاذ حيث أتضح وجود حريق داخل صالة تقّدر مساحتها 5*5 متر تقريباً في الدور الأرضي لمنزل مكوّن من ثلاثة أدوار حيث تم البحث عن المحتجزين وتم العثور على شاب في العقد العشرين داخل المنزل حيث نجح أفراد الإنقاذ في البحث وإخراجه مصاباً بإختناق إثر الدخان المتصاعد وتم نقله للهلال الأحمر لتقديم الإسعافات الأولية ونقلة إلى المستشفى.

كما تم خروج سكان المنزل قبل وصول الفرق وجميعهم بصحة جيدة وما تزال إجراءات التحقيق والمعاينه مستمره لمعرفه أسباب الحادث.

ويهيب الدفاع المدني لجميع الأخوة والمواطنين والمقيمين إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعمل الصيانة الدورية حمايه لجميع المواقع متمنين للجميع السلامه الدائمة.

