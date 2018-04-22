6 خطوات لإيصال جواز السفر بعد تجديده آليا من أبشر

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة واصل.

وجاءت الخطوة الأولى أن يتم إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وكذلك إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد.

و تضمنت الخطوة الثالثة، التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، ثم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، وووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد.

وأخيراً، يتم في الخطوة الأخيرة إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر.