السعودية أولا.. عندما ينادي الوطن فـ يلبي الجميع النداء

نايف السالم(صدى):

بدأ نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في التفاعل مع وسم ” السعودية أولاً ” مع دقة الساعة الثامنة مساءًا، والذي دشَّنه المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” السعودية أولاً أمنها الوطني ومصالحها الخارجية وريادتها الإسلامية والعربية وسلمها الاجتماعي ورفاهيتها الاقتصادية وتقدمها وتطورها وسعادة شعبها.. أولاً ” .

من جانبها، تفاعلت وزارة الخارجية مع الوسم الذي أصبح أكثر تداولاً قبل مرور ساعة على إطلاقه، عبر نشر إنفوجراف يوضح بعض من أهداف رؤية المملكة 2030، وقالت في تغريدة لها : ” منذ 274 عاماً بدأت قصة مجدنا.. ونحن اليوم نعمل من أجل مستقبل يجدد حاضرنا بسواعد أبنائنا

وقال مدير جامعة حائل، خليل إبراهيم: ” بحزم وعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وبالهمة التي لا تلين لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تبقى السعودية أولاً بتاريخها العريق وملحمة توحيدها العظيمة وتستمر السعودية أولاً بعزيمة شبابها ورجالها ونسائها نحو قمم المجد ” .

وكذلك حساب نادي الاتحاد، والذي علَّق قائلاً: ” السعودية أولا برؤية وعزم قيادتها وطموح وإصرار أبنائها ” .

وأوضح حساب ” أخبار السعودية ” ، كيف ستكون السعودية أولاً في 6 مجالات: أمنياً: بتعزيز قدرتها لحماية شعبها وحدودها، واقتصادياً بصناعة مستقبل لا يعتمد على النفط، عسكرياً بجيش يمتلك أحدث منظومة تسليحية، وسياسياً بأنها تصبح حضن ودرع للعرب والمسلمين، وسياحياً لتكون الوجهة الأولى في المنطقة، وأخيراً مجتمعياً بالارتقاء بتعليم وصحة ورفاهية المجتمع.

واتفق المغردون في الوسم جميعهم، على ضرورة عدم نسب الوظائف إلى الأجانب، وأن يشغل المواطنون كافة الوظائف والمناصب في المملكة.