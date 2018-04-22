فريق عمل الإعداد للمونديال يناقش ترتيبات مشاركة المنتخب الوطني

طلال الغامدي(صدى):

عقد فريق عمل الإعداد لكأس العالم برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، نواف التمياط ، اجتماعًا مساء اليوم الأحد .

وحضر الاجتماع ، الأستاذ لؤي السبيعي ، وقصي الفواز ، وعضو مجلس الإدارة تركي العجمة ، ومدير الاتصال الإعلامي للمنتخب الوطني الدكتور شاكر الذيابي ، والمنسق العام للمنتخب محمد الحميد ، وهاشم الهاشم مستشار نائب رئيس الاتحاد .

وناقش المجلس خلال اجتماعه ، العديد من الملفات المتعلقة بمشاركة المنتخب الوطني الأول في مونديال 2018 ، في مختلف الأصعدة .

وأبدى ” التمياط ” سعادته لما تم التطرق له من موضوعات هامة خلال الاجتماع ، والتي من شأنها أن تعمل على تغطية كافة الجوانب الخاصة بمشاركة المنتخب .

وأشار نواف التمياط ، إلى أن الاجتماع ناقش آخر الترتيبات للمنتخب الوطني الأول ، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم ، فضلًا عن الفعاليات المصاحبة للمشاركة .