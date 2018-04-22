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هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الإثنين

هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الإثنين
علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار تكون سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، يوم غد الإثنين ، على عدة مناطق بالمملكة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه المناطق تشمل مرتفعات نجران وجازان والباحة وعسير ومكة المكرمة ، وتمتد إلى الرياض والشرقية .

وأوضحت أن هناك توقعات بنشاط في الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار ، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ، حيث من المحتمل أن تتحول إلى عاصفة ترابية على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم وحائل ، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية لتصل إلى حفر الباطن والقيصومة ، ومن ثم تؤثر على الرياض والشرقية ، ليصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

 


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