هيئة الأرصاد تتوقع حالة الطقس ليوم الإثنين

علي القحطاني (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار تكون سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، يوم غد الإثنين ، على عدة مناطق بالمملكة .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه المناطق تشمل مرتفعات نجران وجازان والباحة وعسير ومكة المكرمة ، وتمتد إلى الرياض والشرقية .

وأوضحت أن هناك توقعات بنشاط في الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار ، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ، حيث من المحتمل أن تتحول إلى عاصفة ترابية على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والقصيم وحائل ، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية لتصل إلى حفر الباطن والقيصومة ، ومن ثم تؤثر على الرياض والشرقية ، ليصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة .