التحالف يقصف مواقع حوثية في إب.. ومحافظ صعدة: التحرير بات قريبا

فهمي محمد(صدى):

قصف طيران التحالف العربي، اليوم الأحد، جبال السحى وجبل الحمام وغرب جبل القاهر في الجنوب الشرقي لمدينة الراهدة التي تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأعلن الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، عن مصرع عددًا من العناصر الحوثية الإرهابية جراء غارات التحالف الجوي، والتي دمرت أربعة أطقم عسكرية على متنها العديد من الأفراد الحوثية كانت تنقل تعزيزات من الأفراد والعتاد.

وفي سياق متصل، سقط أكثر من 30 عنصرا من العناصر الحوثية في هذه الغارة.

واستهدف مقاتلات التحالف ثلاث غارات على مواقع متفرقة للحوثيين في محافظة إب، ومنها معسكر الحمزة شرق مدينة إب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الإرهابين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية المتواجدة في المعسكر.

وعلى صعيد آخر، وعد محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي، بإعلان تحرير المحافظة بالكامل قريبًا، ورفع العلم اليمني على أعلى قمة جبل مران، مؤكداً أن الجيش الوطني مدعوم بالتحالف العربي أحرز تقدمًا ميدانيًا كبيرًا في جبهات محافظة صعدة وأربك حسابات المليشيا الحوثية.