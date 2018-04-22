3 مرات في 4 أشهر.. قطر تمارس هوايتها المفضلة لـ ” لفت النظر “

طلال الضوي(صدى):

ربما تحاول قطر لفت النظر إليها، عبر قيامها من وقت لآخر بممارسة ” هوايتها المفضلة ” وهي اعتراض مقاتلاتها لطائرات مدنية إماراتية.

وقامت مقاتلات قطرية، بـ 3 اعتراضات لطائرات إماراتية في 4 أشهر فقط، ما من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الجوية وأمنها، ولعل آخر هذه المحاولات هي اقتراب مقاتلات قطرية، صباح اليوم، بصورة خطيرة من طائرة مدنية إماراتية في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين.

وفي حوالي الساعة 10:50 دقيقة صباح اليوم، بالاقتراب من طائرة مدنية إماراتية تحمل النداء (ETD 88N) من نوع إيرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي.

وأوضحت هيئتا الطيران المدني الإماراتية والبحرينية، أن ثوان قليلة فصلت بين اصطدام المقاتلات بالطائرة المدنية، في تهديد صارخ لسلامة الطائرة المدنية الإماراتية.

واستدعى هذا الأمر تدخل المراقبة الجوية بالبحرين واتخاذ الإجراءات الواجبة للحفاظ على سلامة الطيران وقيام قائد الطائرة الإماراتية (ETD 88N) بالمناورة لتفادي المقاتلة القطرية.

وأشارت هيئة الطيران الإماراتية في بيان لها، إلى أن تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض، متوعدة برفع شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي.

وفي مارس الماضي، تحديداً 26 من الشهر، اقتربت مقاتلتان قطريتان بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات، بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين.

وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتي، حينها إن اقتراب المقاتلتين القطريتين دفعتا بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بهما، واصفة الحادثة بأنها ” إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية ” .

وفي واقعة أخرى بيوم 15 يناير من العام الجاري، اعترضت الطائرات المقاتلة القطرية، طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانتا متوجهتين إلى البحرين ” ، ووقع الاعتراض الأول في الساعة 10:30، بينما جرى الثاني في الساعة 11:05 صباحًا.

وقامت هيئة الطيران المدني الإماراتية، حينها بتقديم شكوى ضد قطر، لدى هيئة الطيران المدني الدولية ” إيكاو ” ، كما تقدمت البحرين بدورها بشكوى مماثلة.