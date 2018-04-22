وزير الداخلية يكشف أسباب انخفاض الجرائم خلال الـ10 أشهر الماضية

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، اليوم الأحد، على ارتفاع مستوى أداء رجال حرس الحدود في ضبط المهربين بنسبة 7.1 %، ضمن برقية بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأشار الوزير إلى أن التوسع في الانتشار الأمني، واستخدام التقنية المتطورة في مساندة رجال الأمن في الأعمال الجنائية والمرورية وأمن الحدود، ورفع مستوى إجراءات البحث والتحري، والرصد والمتابعة، وتطوير الموارد البشرية وتدريبها، أثمر عن تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية.

وقال وزير الداخلية: إن مستوى أداء رجال حرس الحدود ارتفع في ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة 35.5 % .

وأضاف الوزير: وهناك ارتفاع مستوى أداء رجال مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة 34.95%.

وتابع: وارتفاع نسبة دقة ضبط المواد المخدرة من مادة الهيروين 393% ، ومن مادة الحشيش 176.5 % ، وأقراص الكبتاجون 176% .