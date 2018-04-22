الصحة تحقق في وفاة 3 توائم بولادة الدمام

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، أن وزارة الصحة بالشرقية تحقق في قضية وفاة 3 توائم في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ابنتين وولد، خلال شهر واحد.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود: بداية تتقدم ” صحة الشرقية ” بخالص العزاء والمواساة لوالدَي التوائم، ونود التوضيح أن الولادة كانت عبر ” عملية قيصرية ” لأم حامل بـ4 توائم، بلغت أوزانهم عند ولادتهم 500 و610 و900 جرام، والرابع يزن كيلو واحدًا فقط مواليد خدج؛ إذ إن ولادتهم كانت بعد 26 أسبوعًا.

وأضاف سعود: قام الأطباء باتخاذ إجراءاتهم الطبية الواجبة لإنقاذ حياتهم، وقرروا على الفور إدخالهم العناية المركزة بحسب الإجراء الطبي المتبع، وجرت محاولات لإنقاذ التوائم الثلاثة، إلا أنه بالرغم من الإجراءات العلاجية العاجلة المتبعة انتكست حالاتهم وساءت، ونفيد هنا بأن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات تتراوح بين 80 % و90 %، بحسب ما هو معلوم طبيًّا.

وتابع سعود أن مدير صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك استقبل في الأيام الماضية والد التوائم، واستمع إلى محتوى شكواه، وطلب الأب نقل التوأم الرابع إلى أحد القطاعات الصحية الأخرى؛ وبناء على طلبه وجَّه المدير العام بتحقيق رغبته؛ إذ تم نقله، وكان بصحة جيدة.