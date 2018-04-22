بالفيديو.. إنتر ميلان يفوز على كييفو بالجولة الـ24 من الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

تغلب إنتر ميلان على كمين كييفو فيرونا 2/1، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وشهدت الجولة أيضًا فوز لاتسيو 4/0 على سامبدوريا، وفوز أتلانتا 2/1 على تورينو، وكروتوني 2/1 على أودينيزي، في حين تعادل كالياري وبولونيا سلبيًا.

ويذكر أن الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 66 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

هدف الإنتر الأول "ايكاردي" HD pic.twitter.com/ZFtc178wij — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨